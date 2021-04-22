Алла Барановська прокоментувала скандал, що розігрався навколо вечірки на честь дня народження під час локдауну в Києві.

Дружина нардепа Миколи Тищенка Алла Барановська вперше прокоментувала скандал, що розігрався навколо вечірки на честь її дня народження.

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26-річна модель розповіла, що на вечірці було понад 20 осіб, всі вони заздалегідь здали тести на COVID-19. Про це Барановська написала в Instagram Stories. Вона також повідомила, що святкування проходило в номерах готелю, а не в ресторані.

"Мій день народження був закритим, зібралися тільки близькі, вузьке коло — трохи більше 20 осіб, проходив в номерах готелю, не в ресторані. Кожен запрошений гість здав тест на ковід. Я вам скажу, що у 99% з них антитіла. Щодо законності. Адвокати та юристи давно розклали все по поличках", - написала Барановська, зазначивши, що сама на коронавірус не хворіла, але двічі на тиждень робить тест.

Модель написала, що шкодує, що "вечір торкнувся почуттів деяких українців".

"У мене не було наміру викликати подібні емоції", - написала вона.

"Впевнена, що ви зрозумієте мене. І питання на цьому закрите", - резюмувала Барановська.

Вечірка Тищенка: суть скандалу

Нардеп від правлячої "Слуги народу" Микола Тищенко знову відзначився порушенням карантину. Депутат вирішив влаштувати пишну вечірку на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської.

За попередньою інформацією, вона пройшла в ресторані готелю Fairmont. Умови локдауна в Києві забороняють роботу ресторанів і готелів в будь-який час доби, крім ранкового.

Один з помічників нардепа заявив, що святкування дня народження дружини Тищенка проходило вдома у "слуги народу". Втім, журналістам вдалося зафіксувати його машину біля готелю, де, імовірно, відбулася вечірка.

За фактом порушення карантину поліція розпочала кримінальне провадження.

Сам Тищенко заявив, що карантин не порушував.

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Автор: Катерина Лиманська