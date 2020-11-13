Наступне засідання призначене на 12:00 20 листопада.

Приморський районний суд Одеси оголосив перерву та переніс засідання у справі активіста Сергія Стерненка через нібито непокору його адвоката Андрія Писаренка головуючому судді.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, крім дослідження доказів, суд мав розглянути клопотання захисту про зміну запобіжного заходу Стерненку.

Під час засідання Писаренко попросив суд долучити до матеріалів справи заперечення захисту на дії головуючого судді.

Суддя відмовився долучати відповідний документ та ухвалив повернути його стороні захисту, а всі скарги подавати в апеляційній інстанції.

Адвокат все ж таки наполягав на цьому.

Такі дії захисника суддя розцінив як "непокору головуючому" та оголосив перерву в засіданні, так і не розглянувши клопотання захисту про зміну запобіжного заходу Стерненку.

Наступне засідання призначене на 12:00 20 листопада.

Справа Стерненка: що відомо

У 2018 році на Стерненка було скоєно три напади, які він пов’язує зі своєю громадською діяльністю, зокрема участю в акціях проти забудови Одеси. За цими фактами відкрито провадження, в яких Стерненко виступає як потерпілий.

Також СБУ порушила справу за фактом смертельного поранення Стерненком одного з нападників – Івана Кузнєцова.

11 червня Стерненку повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 115 (вбивство) і ч. 2 ст. 263 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. За даними СБУ, експертиза засвідчила версію про умисне вбивство Стерненком Кузнєцова.

За рішенням суду Стерненко до 21 вересня перебував під нічним домашнім арештом. 13 серпня йому вручили обвинувальний акт.

24 вересня у Приморському райсуді Одеси відбулось перше підготовче засіданні у справі Стерненка.

29 вересня суд знову відправив Стерненка під нічний домашній арешт.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи