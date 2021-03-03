У поліції стверджують, що жодних слідчих дій із чоловіком, який перебуває в Одеському слідчому ізоляторі, не проводили.

У Нацполіції спростували заяви адвокатів щодо тиску поліцейських на Руслана Демчука, якого разом з активістом Сергієм Стерненком засудили за обвинуваченням у викраденні місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

«Сьогодні, 3 березня, представники юридичної компанії "Міллер", чиї адвокати захищають у суді Сергія Стерненка, на сторінці у соцмережі опублікували інформацію, що 2 березня близько 11:00 невстановлені особи, які представились співробітниками управління поліції, відвідали Руслана Демчука в Одеському СІЗО і вимагали від нього надати покази проти Сергія Стерненка. Натомість обіцяли змінити запобіжний захід шляхом впливу на прокурора», - сказано у документі.

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При цьому у Нацполіції заявили, що інформація адвокатів щодо тиску поліцейських на засудженого Демчука не відповідає дійсності, адже поліцейські не проводили жодних слідчих дій в Одеському СІЗО.

Суд над Стерненком

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Щербича.

Його і ще одного обвинуваченого у справі Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набрання вироку законної сили.

Сьогодні, 3 березня, адвокати Стерненка заявили про службове підроблення документів у справі співробітниками поліції. За даними юридичної компанії "Міллер", у протоколі проведення слідчого експерименту за участю потерпілого Щербича стоїть не його підпис.

Захисники звернулись із заявою про вчинення відповідного злочину до Державного бюро розслідувань, а після реєстрації кримінального провадження ініціюють вилучення зазначених документів із матеріалів судової справи та направлення їх на почеркознавчу експертизу.

Крім того, як заявили адвокати, другий засуджений Демчук повідомив, що близько 11:00 2 березня невстановлені особи, які представились співробітниками управління поліції, відвідали його в Одеському СІЗО. Невідомі вимагали від Демчука дати показання проти Стерненка, за що обіцяли змінити запобіжний захід шляхом впливу на прокурора, заявили захисники.

Також вони направили заяву про вчинення злочину за ч. 1 ст. 373 КК України – примушування давати показання.

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Автор: Вікторія Токарєва