У Нацполіції спростували заяви адвокатів щодо тиску поліцейських на Руслана Демчука, якого разом з активістом Сергієм Стерненком засудили за обвинуваченням у викраденні місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.
«Сьогодні, 3 березня, представники юридичної компанії "Міллер", чиї адвокати захищають у суді Сергія Стерненка, на сторінці у соцмережі опублікували інформацію, що 2 березня близько 11:00 невстановлені особи, які представились співробітниками управління поліції, відвідали Руслана Демчука в Одеському СІЗО і вимагали від нього надати покази проти Сергія Стерненка. Натомість обіцяли змінити запобіжний захід шляхом впливу на прокурора», - сказано у документі.
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При цьому у Нацполіції заявили, що інформація адвокатів щодо тиску поліцейських на засудженого Демчука не відповідає дійсності, адже поліцейські не проводили жодних слідчих дій в Одеському СІЗО.
Суд над Стерненком
- 23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Щербича.
- Його і ще одного обвинуваченого у справі Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набрання вироку законної сили.
- Сьогодні, 3 березня, адвокати Стерненка заявили про службове підроблення документів у справі співробітниками поліції. За даними юридичної компанії "Міллер", у протоколі проведення слідчого експерименту за участю потерпілого Щербича стоїть не його підпис.
- Захисники звернулись із заявою про вчинення відповідного злочину до Державного бюро розслідувань, а після реєстрації кримінального провадження ініціюють вилучення зазначених документів із матеріалів судової справи та направлення їх на почеркознавчу експертизу.
- Крім того, як заявили адвокати, другий засуджений Демчук повідомив, що близько 11:00 2 березня невстановлені особи, які представились співробітниками управління поліції, відвідали його в Одеському СІЗО. Невідомі вимагали від Демчука дати показання проти Стерненка, за що обіцяли змінити запобіжний захід шляхом впливу на прокурора, заявили захисники.
- Також вони направили заяву про вчинення злочину за ч. 1 ст. 373 КК України – примушування давати показання.
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