Екс-суддю Печерського райсуду Києва Оксану Царевич обвинувачували у незаконному притягненні активістів Автомайдану до адміністративної відповідальності. У червні 2020 року Шевченківський райсуд визнав Оксану Царевич невинуватою у постановленні завідомо неправосудних рішень. Прокуратура і адвокат потерпілих «автомайданівців» оскаржили цей вирок.

Засідання Апеляційного суду Києва з розгляду апеляції на виправдувальний вирок "судді Майдану" Оксані Царевич, обвинуваченій у незаконному притягненні активістів Автомайдану до адміністративної відповідальності, перенесено на 2 лютого 2021 року.

Читайте такожВища рада юстиції відкрила дисциплінарне провадження стосовно судді ЦаревичПро це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат потерпілих «автомайданівців» Роман Маселко.

«Засідання відклали. Наступне засідання 2 лютого 2021 об 11:00. Царевич та її адвокат були дуже проти. Мабуть хотіли повного виправдання уже сьогодні», - написав він.

Справа Царевич

Суддів Печерського райсуду Києва Царевич і Віктора Кицюка обвинувачують у винесенні завідомо неправосудного рішення (ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу).

Під час досудового розслідування встановлено, що ці судді під час Революції гідності виносили завідомо неправосудні ухвали про притягнення до адміністративної відповідальності активістів Автомайдану.

Зокрема, Царевич у 2013 році за фальшивими рапортами інспекторів ДАІ масово позбавляла водіїв прав керування авто за нібито невиконня вимог інспекторів, а фактично - за поїздку до резиденції екс-президента Віктора Януковича "Межигір'я".

У червні 2020 року Шевченківський райсуд визнав Царевич невинуватою у постановленні завідомо неправосудних рішень про притягнення до адмінвідповідальності учасників Автомайдану. Прокуратура і адвокат потерпілих оскаржили цей вирок.

Вирок у справі Кицюка очікувався сьогодні, однак засідання суду перенесено на 25 листопада.

Маселко заявив, що Царевич та Кицюк вкрай зацікавлені в отриманні виправдувальних вироків до 12 грудня, оскільки цього дня, згідно з рішенням Конституційного суду, втрачає чинність стаття 375 Кримінального кодексу, за якою суддів притягують до відповідальності. Якщо суди виправдають Кицюка і Царевич, то вони зможуть поновитися на посадах і відсудити у держави мільйонні компенсації.

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Автор: Вікторія Токарєва