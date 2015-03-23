Апеляційний суд залишив для Кицюка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оголосив суддя, який розглянув дану апеляцію.

Після розгляду апеляційної скарги, суд залишив у силі рішення Вінницького міського суду від 13 березня, яким щодо судді Кицюка ухвалено запобіжний захід під особисте зобов’язання протягом двох місяців. До обов’язків підозрюваного входить цілодобове носіння електронного браслету, який фіксуватиме місце його перебування, а також вимога за першим викликом з’являтися на вимогу слідчих для продовження розслідування у справі щодо винесення цим суддею незаконних рішень під час Революції гідності.

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Як повідомляв УНІАН, Вінницький міський суд 6 березня розпочав розгляд клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу у вигляді арешту щодо судді Печерського районного суду Києва Кицюка.

Довідка УНІАН. 4 березня Верховна Рада України дала згоду на затримання та арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва - Сергія Вовка, Віктора Кицюка та Оксани Царевич.

Царевич і Кицюка підозрюють у тому, що вони винесли свідомо неправосудні постанови у справах про адміністративне правопорушення щодо активістів автомайдану та в інших справах. Таким чином, за даними прокуратури, вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності декількох осіб у січні минулого року.

Ухвалене рішення, що клопотання слідчих столичної прокуратури про обрання запобіжного заходу Царевич і Кицюку розгляне Вінницький міський суд.

Прокурор Києва Сергій Юлдашев пояснив причину обрання запобіжного заходу для двох одіозних суддів за межами Києва суддівською «корпоративною етикою» у районних судах столиці. Він також зазначив, що генеральний прокурор має право визначити будь-який орган досудового розслідування, якщо для цього є підстави.