Суддю Царевич відсторонено від роботи на два місяці

Про це повідомляє прес-служба комісії.

"На підставі клопотання Генерального прокурора України у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності відсторонено від посади терміном на два місяці суддю Печерського районного суду міста Києва Царевич Оксану Ігорівну", - зазначається в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Віктор Шокін направив у Вищу кваліфікаційну комісію суддів (ВККС) клопотання про відсторонення від посад суддів Печерського районного суду Києва Оксани Царевич та Сергія Вовка.