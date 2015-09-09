Суддю Царевич відсторонено від роботи на два місяці
22:57, 09 вересня 2015Суспільство
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На засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 9 вересня 2015 року розглянуто питання про відсторонення судді Печерського районного суду міста Києва Оксани Царевич від посади.
Суддю Печерського райсуду Києва відсторонено від родоти / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба комісії.
"На підставі клопотання Генерального прокурора України у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності відсторонено від посади терміном на два місяці суддю Печерського районного суду міста Києва Царевич Оксану Ігорівну", - зазначається в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Віктор Шокін направив у Вищу кваліфікаційну комісію суддів (ВККС) клопотання про відсторонення від посад суддів Печерського районного суду Києва Оксани Царевич та Сергія Вовка.
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