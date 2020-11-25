Поліцейські приїхали вчасно, хлопець не встиг собі нашкодити.

На Буковині операторка лінії 102 врятувала юнака від самогубства.

Читайте також11-річна дівчинка голими руками врятувала застряглу в каменях акулу (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Хлопець зателефонував до поліції і повідомив, що збирається вкоротити собі віку через конфлікт з батьками.

Операторка почала заспокоювати хлопця. Водночас розпитавши адресу, спрямувала туди поліцію та медиків. Поки копи їхали, жінка розмовляла з юнаком.

Поліцейські приїхали вчасно, хлопець не встиг собі нашкодити. З його батьками провели профілактичну бесіду. Вже пізніше він подзвонив на 102 і вибачився.

За словами операторки, за два роки в поліції вона вже вшосте рятує життя.

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Автор: УНІАН