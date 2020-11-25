На Буковині операторка лінії 102 врятувала юнака від самогубства.
Читайте також11-річна дівчинка голими руками врятувала застряглу в каменях акулу (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Хлопець зателефонував до поліції і повідомив, що збирається вкоротити собі віку через конфлікт з батьками.
Операторка почала заспокоювати хлопця. Водночас розпитавши адресу, спрямувала туди поліцію та медиків. Поки копи їхали, жінка розмовляла з юнаком.
Поліцейські приїхали вчасно, хлопець не встиг собі нашкодити. З його батьками провели профілактичну бесіду. Вже пізніше він подзвонив на 102 і вибачився.
За словами операторки, за два роки в поліції вона вже вшосте рятує життя.
Інші новини на тему
- У Запоріжжі жінка з підозрою на COVID-19 вистрибнула з вікна лікарні (відео 18+)
- У Херсоні поліцейські врятували жінку від самогубства: витягли із зашморгу
- На Донбасі загинув 20-річний десантник: можливе самогубство (фото)
- Стрибнув з дев'ятого поверху: на Одещині 18-річний студент вчинив самогубство (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram