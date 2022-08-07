Ідея демонтажу пам'ятника видається очільнику Мінкульту абсурдною.

Демонтаж гербу СРСР на монументі "Батьківщина-мати" в Києві розпочнеться за півроку чи трохи більше.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Думаю, що після затвердження плану дій, який нам подав Музей Другої світової війни, що передбачає технічне обстеження, залучення фахівців для проектної документації (щоб можна було зрозуміти, як його зняти і повісити), має пройти десь півроку чи трохи більше для того, щоб ми впритул приступили вже до робіт", - додав Ткаченко.

Також Ткаченко прокоментував заклики до демонтажу монумента.

"Зносити пам'ятку, яка є однією з візитівок України, яка дивиться на схід, яка величезна атракція для багатьох туристів, мені видається абсурдом в цей час. У нас є, на що витрачати кошти. У нас недобудований (і немає коштів) ... музей Голодомору, нам потрібно збудувати музей Героїв небесної сотні, потрібно працювати з багатьма об'єктами, а це понад 450 об'єктів, які зазнали пошкоджень чи зруйновані під час війни. А займатися демонтажем "Батьківщини-матері"... Думаю, це можна робити у хворобливій уяві затятих патріотів", - сказав він.

Як писав УНІАН, у застосунку "Дія" запустили опитування щодо долі монументу "Батьківщина-Мати" в Києві.

85% опитаних українців у "Дії" проголосували за "декомунізацію" герба СРСР на "Батьківщині-Матері" в Києві.

Довідка УНІАН. Монументальна скульптура "Батьківщина-Мати" була відкрита на високому правому березі Дніпра у 1981 році. Вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.

Загальна висота монумента з постаментом - 102 метри, з них висота скульптури (від п'єдесталу до кінчика меча) - 62 метри. Статуя тримає 16-метровий меч вагою 9 тонн в одній руці та 13-тонний щит з гербом СРСР розміром 13 на 8 метрів в іншій. Вся споруда важить 450 тонн.

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