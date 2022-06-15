Переможцем став дизайн "Трактор, що тягне танк".

Українці через "Дію" обрали дизайн нової патріотичної марки від "Укрпошти".

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив в Telegram.

"Серед 5 запропонованих "Укрпоштою" ескізів переможцем став дизайн "Трактор, що тягне танк". Його обрали 41% українців", - зазначив Федоров.

Зазначається, що за тиждень до опитування в застосунку долучилося понад 766 тисяч людей. Також паралельно тривало опитування в соцмережах "Укрпошти", у якому взяли участь ще 67 тисяч українців.

Як повідомляв УНІАН, українці через всеукраїнське опитування в додатку "Дія" обрали, якою буде наступна марка "Укрпошти". Переможцем у всеукраїнському опитуванні стала тема: "Доброго вечора, ми з України!".

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