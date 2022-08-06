За перший тиждень обов'язкової евакуації цивільного населення з Донецької області вивезено понад 2 тисячі людей.
Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"За перший тиждень евакуйовано понад 2 тис. громадян, серед яких жінки, діти, літні та маломобільні люди. Дехто з громадян евакуюється навіть зі своїми домашніми улюбленцями", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що вдалося вивезти з території РФ ще трьох українських дітей, загалом на сьогодні в Україну повернуто 50 дітей, незаконно вивезених до РФ.
Обов'язкова евакуація з Донецької області
Як повідомляв УНІАН, держава запровадила обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.
Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з Донецької області необхідно евакуювати 200-220 тис. жителів.
Водночас вона наголосила, що примушувати людей виїжджати ніхто не буде. У них є можливість відмовитись від евакуації у письмовому вигляді.
За словами Верещук, наступною для евакуації може стати Запорізька область. Там без газу – 65% території.