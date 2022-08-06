Серед евакуйованих - жінки, діти, літні та маломобільні люди.

За перший тиждень обов'язкової евакуації цивільного населення з Донецької області вивезено понад 2 тисячі людей.

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"За перший тиждень евакуйовано понад 2 тис. громадян, серед яких жінки, діти, літні та маломобільні люди. Дехто з громадян евакуюється навіть зі своїми домашніми улюбленцями", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що вдалося вивезти з території РФ ще трьох українських дітей, загалом на сьогодні в Україну повернуто 50 дітей, незаконно вивезених до РФ.

Обов'язкова евакуація з Донецької області

Як повідомляв УНІАН, держава запровадила обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з Донецької області необхідно евакуювати 200-220 тис. жителів.

Водночас вона наголосила, що примушувати людей виїжджати ніхто не буде. У них є можливість відмовитись від евакуації у письмовому вигляді.

За словами Верещук, наступною для евакуації може стати Запорізька область. Там без газу – 65% території.

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