Для спокійного проходження опалювального сезону ця частка має ще збільшитись.

З Донецької області евакуювалися вже дві третини населення, наразі в регіоні лишилось близько 250 тисяч мешканців.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час національного телемарафону.

За його словами, для спокійного проходження опалювального сезону ця частка має ще збільшитись.

"Звичайно темпи дуже низькі і більшість людей не має бажання виїжджати. Але це станом на зараз. Ще літній період не завершився. Ми розуміємо, що із настанням холодів люди будуть діяти інакше. Якщо казати, що евакуація йде повільно, то це лишилася та категорія людей, яка до останнього не хоче виїжджати", - зазначив він.

Кириленко вкотре наголосив, що насильно переселяти людей ніхто не буде і додав, що наразі ворожі обстріли ведуться майже по території всієї області.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Кабінет міністрів створив Штаб з евакуації жителів Донеччини. Держава запровадить обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

31 липня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла алгоритм дій для тих, хто має евакуюватися з Донецької області. За її словами, необхідно евакуювати 200-220 тис. жителів. Водночас вона наголосила, що примушувати людей виїжджати ніхто не буде. У них є можливість відмовитись від евакуації у письмовому вигляді.

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