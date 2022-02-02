Зокрема, 1,5 млн грн планують виплатити вчителям предмету "Захист України".

Для забезпечення виконання програми заходів щодо підготовки Львівської міської територіальної громади до національного спротиву на 2022-2024 роки скерують понад 8,2 млн грн.

Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, відповідне рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні виконавчого комітету.

"Ухвалили рішення скерувати понад 8,2 млн грн із загального фонду міського бюджету для забезпечення виконання Програми заходів щодо підготовки Львівської міської територіальної громади до національного спротиву на 2022-2024 роки", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, 3 млн 192 тис. грн планують спрямувати для організації навчань щодо поводження зі зброєю та стрільби, а також надання домедичної допомоги для працівників виконавчих органів та депутатів Львівської міськради.

Окрім цього, 2 млн грн скерують на створення інформаційних матеріалів та продукції, понад 1,5 млн грн – на організацію навчань щодо поводження зі зброєю та стрільби і з надання домедичної допомоги для працівників професійної (професійно-технічної) освіти, ще 1,5 млн грн – на оплату праці вчителям предмету "Захист України".

"Це дуже важливе рішення. Нам важливо залучати до цього процесу учасників бойових дій. У багатьох наших школах вже впроваджується така практика, але вона має відбуватись на постійній основі. Учасник бойових дій, який пройшов війну на сході та розуміє, на що треба звертати увагу, ділитиметься своїми знаннями та вміннями. Все це має відбуватись у комплексі і з навчанням для викладачів, і з облаштуванням відповідної інфраструктури", - зазначив перший заступник – заступник міського голови з економічного розвитку Андрій Москаленко.

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