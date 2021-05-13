За цими фактами проводиться розслідування.

На побічні реакції після щеплення проти COVID-19 поскаржилося 0,22% вакцинованих українців.

Читайте такожУ п'ятницю щеплення від COVID-19 в Україні отримали 36 тисяч громадянПро це Радіо Свобода розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Cтаном на 11 травня загальна кількість вакцинованих становила 884 547 осіб.

«Після вакцинації будь-яка реакція або погіршення стану здоров’я, яка відбувається з людиною впродовж місяця, розцінюється як подія, яка збіглася в часі з вакцинацією. Проводиться відповідне розслідування: чи це було внаслідок вакцинації чи це збіглося в часі з вакцинацією», – розповів Ляшко.

Найбільше звернень надійшло після щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield).

«По вакцині Covishield – одна тисяча повідомлень з усіх провакцинованих. По вакцині CoronaVac – 7 повідомлень, по вакцині Pfizer – 7 повідомлень і по вакцині AstraZeneca (Південна Корея– ред.) – 177 повідомлень», – сказав Віктор Ляшко.

До найпоширеніших реакцій на вакцинацію відносяться: біль у місці щеплення, почервоніння, алергічна реакція, головний біль, підвищення температури.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні

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Автор: Людмила Жерновська