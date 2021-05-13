На побічні реакції після щеплення проти COVID-19 поскаржилося 0,22% вакцинованих українців.
Читайте такожУ п'ятницю щеплення від COVID-19 в Україні отримали 36 тисяч громадянПро це Радіо Свобода розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Cтаном на 11 травня загальна кількість вакцинованих становила 884 547 осіб.
«Після вакцинації будь-яка реакція або погіршення стану здоров’я, яка відбувається з людиною впродовж місяця, розцінюється як подія, яка збіглася в часі з вакцинацією. Проводиться відповідне розслідування: чи це було внаслідок вакцинації чи це збіглося в часі з вакцинацією», – розповів Ляшко.
Найбільше звернень надійшло після щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield).
«По вакцині Covishield – одна тисяча повідомлень з усіх провакцинованих. По вакцині CoronaVac – 7 повідомлень, по вакцині Pfizer – 7 повідомлень і по вакцині AstraZeneca (Південна Корея– ред.) – 177 повідомлень», – сказав Віктор Ляшко.
До найпоширеніших реакцій на вакцинацію відносяться: біль у місці щеплення, почервоніння, алергічна реакція, головний біль, підвищення температури.
Вакцинація проти COVID-19 в Україні
- В Україні кампанія з вакцинації розпочалася 24 лютого.
- Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Інституті сироватки крові в Індії, вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech і вакциною Comirnaty виробництва Pfizer / BioNTech, отриманою за глобальною ініціативою COVAX.
- Крім того, в рамках COVAX 23 квітня в Україну прибуло понад 367 тис. 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.
За словами міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, українські медики в кабінетах щеплень можуть робити до 10 млн щеплень проти COVID-19 на місяць.
У Європейському агентстві лікарських засобів повідомляли, що ризик утворення тромбів може виникнути в одного зі 100 тис. вакцинованих препаратом від AstraZeneca.
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