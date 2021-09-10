У всіх районах столиці діють 10 мобільних груп, які перевіряють магазини й заклади громадського харчування на дотримання обмежувальних норм.

У Києві почали активну боротьбу з порушниками карантину - в місті створили 10 мобільних груп, які здійснюють рейди серед підприємців. Зокрема, вони перевіряють дотримання обмежувальних заходів в магазинах і закладах громадського харчування.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" в. о. начальника столичного управління Держпродспоживслужби Дмитро Байраченко.

За його словами, ці групи створені в кожному районі столиці, до їх складу пішли поліцейські, представники районних держадміністрацій, муніципальної охорони й Держпродспоживслужби. Перевірці підлягають виключно суб'єкти господарювання.

"За цей тиждень складено 27 протоколів Національною поліцією, яка у складі цих груп працює з контролю виконання карантинних заходів, на суб'єктів господарювання, які не виконували протиепідемічні заходи", - сказав він.

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Чиновник також прокоментував можливість переведення столиці до "жовтої" зони карантину. За його даними, Київ за показниками зараз знаходиться в "зеленій" зоні, але остаточне рішення - за Кабміном. Долю посилення карантину вирішать у понеділок.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко анонсував перехід Українидо "жовтої" зони епідемічної небезпеки.

Він нагадав, що відповідно будуть встановлені додаткові обмеження, передбачені для "жовтого" рівня, і які стосуються насамперед проведення масових заходів.

Міністр також підкреслив, що зараз ні в одному регіоні країни немає підстав для переходу в "червоний" рівень епіднебезпеки.

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Автор: Юрій Годован