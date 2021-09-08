Зараз розробляють нові правила карантину для "кольорових" зон з урахуванням привілеїв для вакцинованих від коронавірусу.

Україна може потрапити в "жовту" зону карантину не з наступного тижня, як планувалося раніше, а трохи пізніше.

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на джерело в Кабміні. Там пояснюють, що додатковий час піде на розробку нових правил карантину в "жовтій" і "червоній" зонах. Дані правила ще належить затвердити уряду.

"Україна перейде в "жовту" зону тільки через сім днів після затвердження постанови. До тих пір країна буде жити за правилами "зеленої" зони", - повідомило джерело видання.

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При цьому поки не відомо, які саме обмеження не стосуватимуться вакцинованих. Список складають низка міністерств і, за даними джерела, "ніяких сюрпризів не буде". Як зазначається, раніше ці пом'якшення вже озвучувалися публічно.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко анонсував перехід у "жовту" зону епіднебезпеки.

Він нагадав, що відповідно будуть встановлені додаткові обмеження, передбачені для "жовтого" рівня, і які стосуються насамперед проведення масових заходів.

Міністр також підкреслив, що зараз ні в одному регіоні країни немає підстав для переходу до "червоного" рівня епіднебезпеки.

У столичному управлінні Держпродспоживслужби також кажуть, що зараз підстав посилювати карантин у Києві немає, але ситуація змінюється щодня.

Засідання Державної комісії з питань ТЕБ і НС з переведення України в "жовту" зону епідемічної небезпеки заплановано на четвер, 9 вересня.

Автор: Юрій Годован