Їх знайшли за допомогою мобільного сканера.

На Одещині правоохоронці знайшли на кордоні колекційні монети, срібні столові приладдя та унікальне дзеркальце, які намагався вивезти з України літній іноземець.

Як повідомили у Південному регіональному управлінні ДПСУ, в пункті пропуску "Орлівка" виявили предмети старовини, які можуть мати культурну або історичну цінність. Їх знайшли під час спільного з митниками огляду мікроавтобуса Volkswagen, яким керував 78-річний громадянин Швеції.

Зокрема, знайдено шведську золоту монету номіналом 10 крон 1909 року, срібну російську монету "чистого серебра 4 золота 21 доля" 1815 року, срібну монету 925 проби "Молода Сільвія" (Швеція), срібну монету на честь 400 років Тридцятирічної війни 1921 року, спеціальну срібну шведську крону 1935 року. Також іноземець віз чотири шведські срібні монети короля Густафа VI Адольфа 1950, 1946, 1956, 1969 років, срібну колекцію Lambert & Butler 1980 року тощо.

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Предмети вилучили до рішення суду, їх направлять на експертизу. А щодо іноземця склали протокол за ст. 471 МКУ "Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами".

Як уточнили в Одеській митниці, загалом виявили 46 срібних предметів домашнього вжитку та монет, переважна більшість яких мають ознаки старовини.

"Будь-яких дозвільних документів на переміщення срібних монет, карбованих з 1909 року, чайника для заварки, чарок-кубачів, люстерка, пивної кружки, виделок та ложок, від кавових, чайних та десертних до для перших страв та пуншу, у чоловіка не було", - розповіли митники.

Колекційні монети

Нагадаємо, на аукціоні в Данії продали частину колекції монет відомого магната Ларса Еміля Брууна. Чоловік помер у 1923 році та заповів, що зібрані ним 20 тисяч монет мають зберігати протягом 100 років, перш ніж продати.

Торги провів аукціонний дім Stack's Bowers, вони сягнули рекордної суми в 14,8 мільйонів євро. Всього було представлено 286 лотів.

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