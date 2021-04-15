Майже 40% українців не довіряють міністру охорони здоров’я Максиму Степанову, ще третина не знають, хто це такий.
Читайте такожУкраїна досягла піку третьої хвилі захворюваності на коронавірус - СтепановПро це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 24-28 березня.
Як вказано у прес-релізі, Степанову довіряють 19% респондентів, не довіряють – 37%, не знають такого – 34%.
Також екс-міністру охорони здоров’я Уляні Супрун довіряють 14% опитаних, не довіряють – 61%, не знають її – 17%.
Колишніх міністрів Іллю Ємця та Зоряну Скалецьку не знають майже половина опитаних. Довіряють їм близько 8-9%, не довіряють – близько третини.
Також опитування показало, що 46% українців оцінюють як високий рівень професіоналізму та компетентності лікарів в Україні. 42% – протилежної думки.
З липня 2020 року зросла кількість тих, котрі оцінюють високою компетентність українських медиків, зазначається у прес-релізі.
Крім того, згідно з даними опитування, 47% респондентів зверталися по медичну допомогу в державні заклади охорони здоров’я протягом останніх півроку. 53% – не зверталися. Останніх більше серед наймолодшої вікової групи (18-29 років) та чоловіків.
Серед тих, хто звертався, 43% на добре або відмінно оцінили якість отриманих послуг. 33% респондентів оцінили на задовільно, 23% – на погано чи жахливо. Останніх найбільше серед старшої вікової групи (60+ років), жителів міст, бідніших та чоловіків.
Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Загалом методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) було опитано 2 тис. респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більш як 2,2%.
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