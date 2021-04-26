Київ з 23 березня знаходиться в "червоній" зоні епіднебезпеки.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що вже до кінця цього тижня Київ покине "червону" зону карантину.

Про це повідомляє видання "Страна".

Степанов повідомив, що Київ вже виходить з "червоної" зони.

"Думаю, точно до кінця цього тижня це відбудеться. Ситуація із захворюваністю в столиці поступово стабілізується", - заявив він.

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Карантин у Києві: обмеження і заборони

Київ з 23 березня знаходиться в «червоній» зоні епіднебезпеки.

З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд в громадському транспорті здійснюється за спецперепустками. Закриті дитсадки та школи.

14 квітня дія жорстких карантинних обмежень продовжили до 30 Квітня.

21 квітня начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан прогнозував, що до травневих свят Київ буде переведений у «помаранчеву» зону.

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Автор: Олег Давигора