За попередніми даними поліції, в Україні святкові богослужіння з нагоди Великодня можуть відвідати більше мільйона вірян.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликає людей похилого віку дивитися Великодні богослужіння онлайн.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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Глава МОЗ закликав всіх громадян проявити свідомість та самостійно вжити всіх заходів, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби.

«Людям старшого віку бажано залишитися вдома – дивитися богослужіння онлайн і дочекатися, коли син, донька чи онуки принесуть вже освячену пасочку з церкви», - порадив міністр.

За його словами, щоб розговітися й віддати данину традиціям, не обов’язково збиратися великими компаніями.

«Посидьте за столом із найдорожчими, а далекі поїздки до рідних та друзів відкладіть на більш безпечні часи», - закликав він і побажав смачної паски.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними поліції, в Україні святкові богослужіння з нагоди Великодня, які проводитимуть у майже 14 тисячах храмах, можуть відвідати більше мільйона вірян. Публічну безпеку та порядок громадян забезпечуватимуть понад 29 тисяч правоохоронців.

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Автор: Світлана Закелова