Суддя – з Донецька, після початку війни на Донбасі його перевели в Одесу указом Порошенка.

Суддя Віктор Попревич, який засудив громадського активіста Сергія Стерненка до 7 років в’язниці у справі про викрадення і катування людини, встановив біля свого дому в Донецьку бюсти Сталіна і Леніна.

Про це у Facebook написав журналіст Денис Казанський.

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«Виявляється, Сергія Стерненка судив суддя Віктор Попревич з Донецька, який ще до війни був добре відомий на все місто тим, що встановив біля свого маєтку бюсти Леніна і Сталіна. Треба ж, я думав, він давно на пенсії або в Росії», – написав журналіст з посиланням на відповідну інформацію у ЗМІ в 2009 році.

Сам Казанський вважає вирок політичним – на замовлення «Опозиційної платформи – За життя», і що ніхто, крім цього судді, не захотів його виконувати.

Згідно з указом п’ятого президента України Петра Порошенка, у 2015-му Попревича перевели з Київського райсуду Донецька у крісло судді Приморського райсуду Одеси.

Справа Стерненка про викрадення людини

У 2015 році в Одесі вдома в Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж і стартовий (шумовий) пістолет.

Слідчі дії проводили на підставі заяви Щербича про викрадення.

Після обшуку Стерненко повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами й відправили в СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу.

Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.

Проти Стерненка заведено кілька кримінальних справ. Одна з них стосується факту смертельного поранення людини, яка вчинила напад на Стерненка - Івана Кузнєцова.

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Автор: УНІАН