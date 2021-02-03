Жінку-ветерана підозрюють в участі у терористичній організації "ДНР", спираючись на фото 2014 року.

В Київському апеляційному суді розпочалось засідання з розгляду апеляційної скарги на тримання під вартою ветерана АТО Вікторії Котеленець, підозрюваній у діяльності терористичної організації «ДНР».

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Як передає кореспондент УНІАН, оскаржується ухвала Печерського районного суду Києва про застосування до Котеленець запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Захисники принесли клопотання про поручительство від народних депутатів. До суду також прийшли поручителі.

Суд дозволив Котеленець перебувати під час засідання не в боксі для затриманих, а біля захисників.

Затримання Вікторії Фортуни Котеленець

19 січня у Києві поліція затримала жінку-військовослужбовця Вікторію Котеленець з позивним «Фортуна», яку, орієнтуючись на фотографію, підозрюють у тому, що вона нібито у так званій "ДНР" конвоювала українських полонених під час «параду у 2014 році.

Історія Котеленець – не нова. З 2015 року її неодноразово допитували співробітники СБУ з приводу цих фото, і щоразу переконувались, що на фото не вона.

Захисники стверджують, що насправді в той день Котеленець перебувала за понад 1500 км від Донецька, а конвоювала полонених інша особа Ольга Сухова, яка зовні схожа на Котеленець.

Чоловік підозрюваної - лейтенант ЗСУ, її мати - волонтер. У неї двоє дітей, найменшій ще немає і півтора року.

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Автор: Дмитро Хилюк