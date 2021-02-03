В Київському апеляційному суді розпочалось засідання з розгляду апеляційної скарги на тримання під вартою ветерана АТО Вікторії Котеленець, підозрюваній у діяльності терористичної організації «ДНР».
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Як передає кореспондент УНІАН, оскаржується ухвала Печерського районного суду Києва про застосування до Котеленець запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Захисники принесли клопотання про поручительство від народних депутатів. До суду також прийшли поручителі.
Суд дозволив Котеленець перебувати під час засідання не в боксі для затриманих, а біля захисників.
Затримання Вікторії Фортуни Котеленець
- 19 січня у Києві поліція затримала жінку-військовослужбовця Вікторію Котеленець з позивним «Фортуна», яку, орієнтуючись на фотографію, підозрюють у тому, що вона нібито у так званій "ДНР" конвоювала українських полонених під час «параду у 2014 році.
- Історія Котеленець – не нова. З 2015 року її неодноразово допитували співробітники СБУ з приводу цих фото, і щоразу переконувались, що на фото не вона.
- Захисники стверджують, що насправді в той день Котеленець перебувала за понад 1500 км від Донецька, а конвоювала полонених інша особа Ольга Сухова, яка зовні схожа на Котеленець.
- Чоловік підозрюваної - лейтенант ЗСУ, її мати - волонтер. У неї двоє дітей, найменшій ще немає і півтора року.
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