Суддя відмовила в ухваленні клопотання сторони захисту.

Печерський районний суд міста Києва відмовив змінити запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському з тримання під вартою на особисте зобовʼязання. Як передає кореспондент УНІАН, ухвалу суду оголосила суддя Світлана Шапутько.

Таким чином, суддя відмовила в ухваленні клопотання сторони захисту.

Так, сторона захисту Коломойського просила суд змінити запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання. Цей строк тримання під вартою спливає 7 липня.

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Адвокат Олег Пушкар вважає абсурдною ситуацію, коли Коломойському, який вже перебуває під вартою у справі "Приватбанку", обирають ще один запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі 21-річної давнини, події якої відбувалися у 2003 році в Криму.

Зокрема, за словами адвоката, сторона обвинувачення на момент подачі клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чітко знала про те, що Коломойський вже перебував під вартою у справі "Приватбанку" відповідно до рішення Шевченківського райсуду Києва.

Справа Коломойського

Наразі у справі "Приватбанку" Коломойський має перебувати під вартою до 22 липня. Водночас, у справі, події якої відбувалися у 2003 році в Криму, за рішенням Печерського суду, бізнесмен має перебувати під вартою до 7 липня.

Адвокат сказав, що немає підстав в існуванні ухвали Печерського суду про тримання під вартою Коломойського до 7 липня, бо в іншому провадженні у справі "Приватбанку", прокурори проситимуть Шевченківський райсуд продовжити термін тримання під вартою з 27 липня до 2 вересня.

Пушкар вважає, що ухвала суду у справі 21-річної давнини фактично суперечить здоровому глузду.

Водночас, сторона обвинувачення виступила проти зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

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