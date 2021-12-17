Справу закрили, бо сплив термін давності.

У Кривому Розі закрили справу про жорстоке поводження з твариною. Колишнього поліцейського Олександра Руденка звинувачували в тому, що він наколов собаку на вила та кинув у багаття.

Як повідомляє "Перший міський", 16 грудня у Довгинцівському суді відбулося чергове та, як виявилось, останнє засідання в цій справі. Суддя задовольнив клопотання адвокатів обвинуваченого та закрив кримінальне провадження через закінчення терміну давності.

У лютому 2020 року УНІАН писав, що слідчі Державного бюро розслідувань направили до суду обвинувальний акт стосовно працівника Криворізького відділу поліції, який намагався жорстоко вбити собаку. За словами очевидців, у березні 2019-го Руденко наколов на вила та кинув у багаття безпритульного пса, якого прозвали Чейз.

Читайте такожВід песика Джека, покинутого в київському парку, відмовилася нова родина"Слідством встановлено, що 2 березня 2019 року до поліцейського та його малолітнього сина на відстань близько 2 метрів підійшов безпритульний собака і почав гавкати. Правоохоронець, який в цей час прибирав територію біля свого будинку, вдарив тварину вилами. Після цього відвів сина у будинок, а сам повернувся на вулицю. Наздогнав пса та встромив у нього вила, підняв та жбурнув у багаття, яке розвів незадовго до інциденту. Від загибелі тварину врятували очевидці події", - повідомляла прес-служба ДБР.

Тварина вціліла дивом, але лишилася паралізована на задні лапи та мала проблеми з внутрішніми органами. Рятувати її допомагали волонтери.

Підозрюваного звинувачували за ч. 3 статті 299 Кримінального кодексу України "Жорстоке поводження з тваринами". У разі доведення провини йому загрожувало від 5 до 8 років в'язниці.

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Автор: Катерина Комолова