Він визнав свою провину під час судового процесу.

Працівника Одеського зоопарку покарали за поширення сепаратистських гасел. Чоловіка змусили читати твори українських письменників, зокрема Івана Багряного, Василя Барки, Уласа Самчука.

Про це повідомляє сайт Єдиного державного реєстру судових рішень.

Чоловік народився в Казахстані, але має український паспорт. 14 лютого він в соцмережі "Однокласники" зробив пост, де хвалив російську армію і чекав на її прихід.

"Одеса вставай! Повалімо гідру Київської нацистської влади наркоманів!... Одеса - це Новоросія! Давайте всі разом подякуємо нашим солдатам, які віддають свої життя на благо нашого визволення! Російський солдат - Одеса чекає і молиться за тебе!", - написав співробітник зоопарку таке звернення до окупантів.

Йому присудили 5 років позбавлення волі умовно із випробувальним строком на три роки. Він визнав свою провину під час судового процесу.

Під час випробувального терміну він мусить прочитати романи Івана Багряного "Тигролови", Василя Барки "Жовтий князь" та Уласа Самчука "Марія".

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