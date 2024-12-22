У тираж були випущені 420 тисяч марок.

"Укрпошта" презентувала нову марку, присвячену перемозі українського боксера Олександра Усика над британцем Тайсоном Ф'юрі. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив керівник Національного оператора поштового зв'язку Ігор Смілянський.

За даними ЗМІ, художник з міста Дніпро Сергій Тєхов зобразив Усика під час розгортання прапора України. Загалом у продаж надійшли 420 тисяч марок.

"Вітаємо Олександра Усика з перемогою!!! Кращий! Ну, а команду "Укрпошта" з ще однією маркою, яка передбачила перемогу - ціну на марку "Усик - Світ любить сильних" переглядати не будемо, але впевнений, що відсьогодні вона для кожного українця буде дорожчою, як памʼять про цю перемогу!" - написав Смілянський.

Відео дня

Перемога Усика над Ф'юрі

У ніч з 21 на 22 грудня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді українець Олександр Усик переміг за очками британця Тайсона Ф'юрі і захистив титули WBO, WBA і WBC.

Поєдинок закінчився одноголосним рішенням суддів - виграв Олександр Усик.

Після бою українець потрапив у скандал. Справа в тому, що боксер вдягнув чорну футболку з написом грецькою мовою, що має релігійний зміст. На ній була фраза "Православ'я або смерть" грецькою мовою.

Вас також можуть зацікавити новини: