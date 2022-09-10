Раніше полонений захисник України отримав польську премію Grand Press Photo 2022.

Фотограф і захисник Маріуполя Дмитро Козацький ("Орест") переміг у престижному фотоконкурсі у Парижі – The Prix de la Photographie. Нині він перебуває в російському полоні.

Як зазначено на сайті фотопремії, "Орест" отримав "золото" в категорії Press/War ("преса/війна").

Крім цього, його серія фотографій з "Азовсталі" під назвою "Світло переможе", посіла друге місце у загальній категорії Press ("преса").

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Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що вдруге поспіль воїни полку "Азов" стають героями цієї престижної премії.

"Минулого року на цьому конкурсі з їх портретами перемогла українська фотографиня Зоя Шу. За свою серію "Цілісність", виставка якої вперше в Україні відбулася саме в Маріуполі. Такий символізм Маріуполя та Азова. Завжди поруч. Завжди єдині. Чекаємо на звільнення наших Героїв. Всім серцем з ними", – наголосив він.

Як писав УНІАН, Дмитро Козацький з позивним "Орест" - автор кадрів поранених українських воїнів у польовому шпиталі на заводі "Азовсталь", які облетіли весь світ. Він понад 80 днів тримав оборону разом з іншими побратимами на "Азовсталі" в Маріуполі, перебуваючи там у нелюдських умовах з мінімальним запасом їжі та харчуючись один раз на день.

Напередодні потрапляння в полон російських окупантів український захисник виклав у Twitter серію фотографії захисників "Азовсталі". Він закликав до їхнього поширення.

"Поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі", – написав Козацький 20 травня.

На початку червня захисника Маріуполя нагородили спеціальною польською премією Grand Press Photo 2022.

Після потрапляння у полон Козацький кілька разів виходив на зв’язок. Вперше він вийшов на зв’язок з мамою наприкінці травня. Потім на початку серпня він дзвонив рідним в присутності "слідчого". В короткій розмові він розповів, що перебуває перебуває в Донецьку, живий та здоровий.

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