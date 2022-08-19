2 серпня український захисник зателефонував до сестри Дар'ї з російського номера.

Евакуйований з "Азовсталі" захисник Маріуполя Дмитро Козацький з позивним "Орест" вийшов на зв'язок з рідними. Кілька місяців від нього не було звісток, та 2 серпня мовчання перервалося.

Про розмову з братом розповіла його сестра Дар'я Юрченко, повідомляє "24 канал". Наразі "Орест" перебуває на окупованій території Донецької області.

2 серпня брат зателефонував до Дар'ї з російського номера й сказав: "Алло, це Діма". Той розповів, що здоровий та наразі перебуває у тимчасово окупованому Донецьку. Коли він розмовляв телефоном, поруч був "слідчий". За словами дівчини, розмова була швидкою.

"Ми з ним говоримо. Я кажу, що дуже люблю його. Він каже, що теж, і починає плакати. Я також розплакалась", – зізнається Дар'я.

Потім Дімі вдалось зателефонувати й мамі. Дар'я розповіла, що мама була дуже щаслива нарешті почути голос сина.

Нагадаємо, Дмитро Козацький з позивним "Орест" - автор кадрів поранених українських воїнів у польовому шпиталі на заводі "Азовсталь", які облетіли весь світ. Він понад 80 днів тримав оборону разом з іншими побратимами на "Азовсталі" в Маріуполі, перебуваючи там у нелюдських умовах з мінімальним запасом їжі та харчуючись один раз на день.

Напередодні евакуації із заводу "Орест" шокував світ роликом, який назвав "Останній день на Азовсталі".

Вас також можуть зацікавити новини: