Евакуйований з "Азовсталі" захисник Маріуполя Дмитро Козацький з позивним "Орест" вийшов на зв'язок з рідними. Кілька місяців від нього не було звісток, та 2 серпня мовчання перервалося.
Про розмову з братом розповіла його сестра Дар'я Юрченко, повідомляє "24 канал". Наразі "Орест" перебуває на окупованій території Донецької області.
2 серпня брат зателефонував до Дар'ї з російського номера й сказав: "Алло, це Діма". Той розповів, що здоровий та наразі перебуває у тимчасово окупованому Донецьку. Коли він розмовляв телефоном, поруч був "слідчий". За словами дівчини, розмова була швидкою.
"Ми з ним говоримо. Я кажу, що дуже люблю його. Він каже, що теж, і починає плакати. Я також розплакалась", – зізнається Дар'я.
Потім Дімі вдалось зателефонувати й мамі. Дар'я розповіла, що мама була дуже щаслива нарешті почути голос сина.
Нагадаємо, Дмитро Козацький з позивним "Орест" - автор кадрів поранених українських воїнів у польовому шпиталі на заводі "Азовсталь", які облетіли весь світ. Він понад 80 днів тримав оборону разом з іншими побратимами на "Азовсталі" в Маріуполі, перебуваючи там у нелюдських умовах з мінімальним запасом їжі та харчуючись один раз на день.
Напередодні евакуації із заводу "Орест" шокував світ роликом, який назвав "Останній день на Азовсталі".
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