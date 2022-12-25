Захисники влаштували собі свято за українськими традиціями.

Генеральний штаб Збройних сил України показав, як воїни святкували Святвечір на передовій.

На кадрах, опублікованих у Facebook Генштабу, видно, що воїни зібралися на святковим столом, запалили рідзвяну свічку та скуштували традиційні страви.

На деяких позиціях українським захисникам та захисницям вдалося зібрати за святковим столом велику військову сім'ю.

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"Христос народився! Українські воїни святкують", - йдеться у повідомленні.

Святвечір та Різдво в Україні

Католицьке Різдво Христове відзначається щорічно 25 грудня. У мирний час цей день в Україні є офіційним вихідним, але цього року через воєнний стан вихідні на Різдво будуть скасовані. Католицьке Різдво, попри назву, відзначають також багато православних віруючих.

Згідно з традицією, 24 грудня, коли на небі зійде перша зірка, вся сім'я збирається за святковим столом. Страви дозволяються тільки пісні - риба, фрукти, горіхи, каші і тд. Всього їх повинно бути 12 - за кількістю апостолів. Перед тим, як вживати їжу, кожен член сім'ї повинен прочитати уривок з Євангеліє і помолитися Господу.

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