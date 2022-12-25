Як українські воїни Святвечір відсвяткували / facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральний штаб Збройних сил України показав, як воїни святкували Святвечір на передовій.

На кадрах, опублікованих у Facebook Генштабу, видно, що воїни зібралися на святковим столом, запалили рідзвяну свічку та скуштували традиційні страви. 

Українські воїни зібралися на Святвечір / facebook.com/GeneralStaff.ua

На деяких позиціях українським захисникам та захисницям вдалося зібрати за святковим столом велику військову сім'ю. 

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"Христос народився! Українські воїни святкують", - йдеться у повідомленні.

Святвечір на передовій / facebook.com/GeneralStaff.ua

Святвечір та Різдво в Україні

Католицьке Різдво Христове відзначається щорічно 25 грудня. У мирний час цей день в Україні є офіційним вихідним, але цього року через воєнний стан вихідні на Різдво будуть скасовані. Католицьке Різдво, попри назву, відзначають також багато православних віруючих.

Згідно з традицією, 24 грудня, коли на небі зійде перша зірка, вся сім'я збирається за святковим столом. Страви дозволяються тільки пісні - риба, фрукти, горіхи, каші і тд. Всього їх повинно бути 12 - за кількістю апостолів. Перед тим, як вживати їжу, кожен член сім'ї повинен прочитати уривок з Євангеліє і помолитися Господу.

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