Мешканці Закарпаття 11 січня уже виходили на «тарифні» протести разом з іншими регіонами України.

В Ужгороді мешканці Закарпаття пікетували будівлю обласної державної адміністрації з вимогою знизити ціни на газ і електрику.

Про це повідомляє місцеве видання Mukachevo.net.

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До людей згодом вийшов очільник області Анатолій Полосков, який нагадав закарпатцям, що 13 січня уряд ухвалив рішення про зниження ціни на газ на 30%.

Однак учасників протесту така відповідь не заспокоїла. Журналісти пишуть, що громадяни стурбовані долею рішення, оскільки не знають, чи діятиме воно на постійній основі, а чи тільки на період карантину.

Мешканці Закарпаття 11 січня уже виходили на «тарифні» протести разом з іншими регіонами України.

Нові тарифи

16 і 30 грудня НКРЕКУ підвищила тарифи на послуги операторів газорозподільних мереж з 1 січня 2021 року.

Згідно з рішенням регулятора, найнижчий тариф на транспортування газу заплатять споживачі столичного «Київгазу» - 0,31 грн за куб. м, а також споживачі «Харківміськгазу» - 0,35 грн за куб. м, і «Кременчукгаз» - 0,39 грн за куб. м.

При цьому найвищу вартість розподілу і транспортування газу отримали споживачі послуг компанії «Газовик» - 2,55 грн за куб. м, «Газопостачсервіса» - 2,46 грн за куб. м, а також споживачі «Лубнигазу» - 2,45 грн за куб. м.

Таким чином, середній тариф операторів газорозподільних мереж по країні становить 1,53 грн за куб. м.

Борги за комуналку

На кінець січня 2020 року заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг зросла на 4,7% у порівнянні з груднем 2019 року - до 67 мільярдів гривень.

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг на кінець лютого 2020 року скоротилася на 0,4% у порівнянні з січнем 2020 року – до 66,7 мільярда гривень.

Станом на вересень 2020 року заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг скоротилася на 1,6% у порівнянні з серпнем 2020 року – до 54,4 млрд грн.

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Автор: УНІАН