Наразі енергетики фокусуються на стані енергооб’єктів та можливості їх відновлення.

Міністр енергетики Герман Галущенко на тлі недавніх обстрілів об'єктів енергетики не виключає підвищення тарифів на світло. Проте наразі немає рішень щодо перегляду тарифів. Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час брифінгу.

"Кожен такий удар безумовно впливає на комерційну частину функціонування ринку. Зараз немає ніяких рішень щодо перегляду тарифів, долю ПСО (механізму покладення спеціальних обов'язків - УНІАН) чи заборону експорту", - зауважив міністр.

За його словами, наразі енергетики максимально швидко фокусуються на фіксуванні знищеної інфраструктури, в якому вона стані та яким чином це можна відновити.

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"Тоді вже ми вийдемо на якісь цифри та терміни цього процесу, й від цього вже будемо приймати рішення", - пояснив Галущенко.

"Якби ми не підняли тарифи в минулому році, то ми би не відновилися в такому обсязі як ми це зробили. Але, на жаль, знову масовані удари, вплив на відновлення й багато уражень саме в ті станції, які були максимально відновлені", - додав він.

Удари по енергетиці: останні новини

22 березня Росія знову повернулася до обстрілів української критичної інфраструктури. Тоді Україну обстріляли дронами та ракетами, а удари призвели до відключення електроенергії. Тоді ж стало відомо, що Росія запустила на Дніпровську ГЕС 8 ракет.

25 березня генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що Дніпровську ГЕС, по якій вдарили росіяни, швидко відновити не вдасться.

"На сьогодні ми поки що намагаємося демонтувати залишки перекриття стелі та стін машинного залу, які розбиті та нахилилися. Тому ми не можемо розібрати машзал поки не демонтуємо перекриття, а там висота понад 35 метрів, щоб потім можна було розбирати самі завали у машзалі. Пізніше ми будемо розчищати завали та дивитися, бо на сьогодні поверхневий огляд дає розуміння, що на відновлення до стану проєктного рішення потрібні роки. Ми не зможемо відновити швидко цю станцію", - пояснив він.

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