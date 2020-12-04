Вже наступного дня поліцейські зупинили цей автомобіль.

У Кропивницькому водій "Тесли" після зарядки машини прихопив з собою кабель для підзарядки електрокарів.

Читайте такожУ США українець вкрав у Microsoft $10 мільйонів і попавсяПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Це зафіксувала камера відеоспостереження. Власники зарядної станції звернулися в поліцію.

Вже наступного дня поліцейські зупинили цей автомобіль.

Водій про причину зупинки здогадався відразу, нічого не заперечував і віддав зарядний кабель.

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Автор: УНІАН