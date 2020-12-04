Водій нічого не заперечував і повернув кабель / скріншот
У Кропивницькому водій "Тесли" після зарядки машини прихопив з собою кабель для підзарядки електрокарів.
Читайте такожУ США українець вкрав у Microsoft $10 мільйонів і попавсяПро це йдеться у сюжеті ТСН.
Це зафіксувала камера відеоспостереження. Власники зарядної станції звернулися в поліцію.
Вже наступного дня поліцейські зупинили цей автомобіль.
Водій про причину зупинки здогадався відразу, нічого не заперечував і віддав зарядний кабель.
Водій "Тесли" у Кропивницькому після зарядки машини вкрав кабель для підзарядки електрокарів
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