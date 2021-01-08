З 18 по 31 грудня ТСН вже традиційно проводила голосування за героїв щорічної премії «Ті, що вражають». Протягом цього тижня глядачі подивилися сюжети про кожного з 7 переможців та познайомилися зі своїми героями ближче.

Серед дев'ятнадцяти номінантів 2020-го голосуванням на сайті tsn.ua було визначено сімох лідерів. Це – медики київської 9-ї лікарні, які в пік епідемії рятували людей від коронавірусу. Лікар Іван Венжинович, якій вберіг сотні життів, а сам не зміг врятуватися від COVIDу. Карина Статищак, котра попри втрату ноги здійснила мрію та станцювала в «Танцях з зірками». Волинські монахи, які під час весняного локдауна організували доставку медиків на роботу. Киянка, яка посеред поля врятувала собаку від катувань та Сергій з Угринова, котрий врятував друга від пожежі. А також черкащанка Тетяна, яка віддала нирку сину та стала першим донором органа у своєму місті. Журналісти ТСН завітали до кожного героя і вручили відзнаку, а також зняли нові сюжети про те, як за рік змінилось їхнє життя.

Найбільше голосів глядачі віддали за медиків київської 9-ї лікарні, що стало для них справжнім сюрпризом.

«Для мене це було несподівано. Дуже змінилося в суспільстві ставлення до роботи лікарів. Я вдячний людям за довіру», – зізнається лікар Володимир Лиходієвський.

Журналістка Олена Лоскун розповіла, що майже рік медики працюють тут 24/7, адже відділення інтенсивної терапії заповнене на 100%. Лікарі вже звикли до титанічного навантаження, але зізнаються, що втрачати пацієнтів не звикнуть ніколи. Найбільша радість для них – коли одужують, на перший погляд, безнадійно хворі. Також у сюжеті розповіли, що більшість лікарів провели Різдво на роботі, але у святвечір мріяли, щоб епідемія закінчилась, і хочуть просто нормально виспатись.

Кореспондентка Світлана Павук зустрілася з шістнадцятирічним Сергієм з Угринова, який торік витягнув з пожежі друга. У приміщенні сільського клубу стався вибух газу, коли восьмеро дітей репетирували вертеп перед Різдвом. Сергій єдиний, хто повернувся за своїм непритомним другом у вогонь.

«Я себе героєм не вважаю, я думаю, що на моєму місці це зробив би кожен, якби побачив, що у вогні залишився хтось», – розповідає хлопець.

Навіть через рік у підлітка помітні сліди опіків на обличчі, руки - у компресійних рукавичках, під якими й досі є загрубілі рубці після кількох пересадок шкіри. Попереду у хлопця ще місяць реабілітації та цілий рік процедур, але головне – кілька пластичних операцій, щоб прибрати рубці. Для усіх глядачів ТСН Сергій з друзями, які також обгоріли у пожежі, записали новорічне відеопривітання. Більше дивіться за посиланням: https://cutt.ly/bjdMLEd

Посмертно переможцем премії ТСН «Ті, що вражають» також став лікар-терапевт Іван Венжинович, який рятував людей від коронавірусу, а сам помер через нього у вересні минулого року. У сюжеті розповіли, що медик був справжнім світилом медицини, у рідному Почаєві його ім’я знають всі. До самої смерті працював на виснаження у вихідні та свята, а коли зважився піти у відпустку – захворів і через важку пневмонію не вижив. ТСН вручили переможну відзнаку дружині загиблого лікаря.

«Я хочу подякувати кожному, хто проголосував за мого чоловіка. Я дуже вражена, що чужі люди, які навіть не знали його ніколи, оцінили значущість його життя, його роботу», – каже вдова Ірина Венжинович.

За результатами глядацького голосування, відзнаку також отримують волинські ченці. Монахи Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря під час весняного локдауна надали 2 автобуси та безкоштовно три місяці возили й забирали медиків із сусідніх сіл на роботу. Своєю ініціативою спонукали підключилися до допомагати і багатьох місцевих жителів. За цей рік духівники з медиками стали справжніми друзями та багато одне в одного навчились, розповідає кореспондентка Тетяна Хомич. Більше дивіться тут:

Нагадуємо, щорічна премія ТСН «Ті, що вражають» – це відзнака, у якій традиційно нагороджують українців, які проявили стійкість, сміливість, рішучість у буремних подіях року, що минає. Місія проекту – надихнути людей, підкріпити їх віру в себе та краще майбутнє нашої країни.

Історії решти переможців цьогорічної премії «Ті, що вражають» дивіться до кінця цього тижня о 19:30 в ефірі ТСН на «1+1».

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Автор: УНІАН