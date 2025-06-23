Там порадили, як краще вчинити тим, хто хоче вступити на магістратуру.

Вступникам на магістратуру краще не обирати той самий виш, в якому вони отримали диплом бакалавра. З такою порадою виступив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький в інтервʼю проєкту "Мейканемо". Краще, на його думку, закінчувати магістратуру в іншому закладі вищої освіти. Він зазначив, якщо студентам пропонують залишатися на пʼятий-шостий курс, то варто "тікати з такого університету".

"Якщо ви чуєте що вам говорять фразу: "Залишся на п'ятий-шостий курс", тікай з того університету якнайшвидше. Тому що якісний університет за чотири роки бакалаврату вже дав все що може. Ну хіба що ви можете поміняти спеціальність. Але якщо є якісний бакалаврат, залишатися ще на магістерку за тою самою спеціальністю в тому самому університеті сенсу немає", – сказав чиновник.

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Натомість, він порадив ознайомитися з програмами інших вишів. Крім того, за словами Винницького, студенти також можуть зробити перерву у навчанні.

"Магістерська освіта дуже часто має бути для дорослих. Тому що це момент, де ти можеш обдумати свою професійну практику. Якщо це професійна програма. Якщо це наукова, добре, наполягаю – в іншому університеті. Тому що та спільнота, в якій ви росли чотири роки, вже вам дала все що могла. Переходьте в іншу для того, щоб витягнути ще з тієї спільноти більше", – порадив він.

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