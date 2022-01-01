Люди зібралися біля ялинки на Софійській площі, а також поблизу інших новорічних локацій.

У ніч на 1 січня Україна зустріла 2022-й рік. У цю ніч тисячі киян та гостей столиці зібралися біля головної ялинки країни, щоб під бій курантів загадати бажання та відкоркувати шампанське.

УНІАН зібрав найяскравіші світлини.

Люди зібралися біля ялинки на Софійській площі, а також поблизу інших новорічних локацій. Цьогоріч головна ялинка країни має висоту 31 метр, вона прикрашена 20 тисячами червоних та золотих іграшок, а навколо неї – 10-кілометрова гірлянда.

Читайте такожГоловна ялинка України потрапила в ТОП-15 найкрасивіших в ЄвропіПопри мороз, навколо новорічної красуні зібралося кілька тисяч киян.

Навколо ялинки облаштували найбільший у Європі Різдвяний вертеп. Крім того, у новорічну ніч працювала ковзанка на 400 квадратних метрів, дитячі атракціони, різноманітні фотозони та ярмарок із фуд-кортом. Дітей та дорослих розважали аніматори.

На період зимових свят в КМДА запланували 270 новорічно-різдвяних заходів у всіх районах столиці.

Раніше УНІАН розповідав, як світ зустрів Новий рік. Одними з перших 2022-ий зустріли мешканці островів Лайн у Тихому океані, частини Кірібаті в Полінезії та інших країн.

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