Після завершення судового засідання прихильники Медведчука спортивної зовнішності залишили після себе порожні пляшки, пакети з-під їжі та інше побутове сміття.

Молодики спортивної зовнішності, які прийшли до Київського апеляційного суду для підтримки підозрюваного у державній зраді народного депутата від фракції «Опозиційна платформа – за життя» Віктора Медведчука, прибрали за собою сміття.

Як передає кореспондент УНІАН, по завершенню судового засідання біля паркану суду, там де стояли прихильники Медведчука, залишилась купа сміття: порожні пляшки, пакети з-під їжі, стаканчики з-під кави тощо.

Щойно декілька молодиків у чорному одязі прийшли з великими сміттєвими пакетами та прибрали сміття.

Справа Медведчука

Сьогодні, 21 травня, Київський апеляційний суд розглядав скаргу на обраний Медведчуку запобіжний захід. Підтримати Медведчука прийшли молодики спортивної зовнішності (так звані «тітушки»).

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Автор: Дмитро Хилюк