Поліція втрутилася і зробила коридор між ними.

Біля Київського апеляційного суду, де відбудеться розгляд скарги на обраний запобіжний захід народному депутату від фракції "Опозиційна платформа – за життя" Віктору Медведчуку, "тітушки" та представники патріотичних сил спершу стояли по різні боки заїзду до суду, а потім почали один одного словесно ображати і врешті почали битися.

Як передає кореспондент УНІАН, ситуація перед апеляційним судом загострилася після того, як учасники обох акцій на підтримку Медведчука та проти нього почали обзивати один одного, згодом кидати пляшки з водою і петарди, а потім учасники акції проти Медведчука кинулися до "тітушок" у бійку.

Розростися цій бійці завадила поліція. Спецпризначенці втрутилися та створили коридор між учасниками бійки.

Справа Медведчука: що відомо

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни. Козак перебуває за межами України.

13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.

15 травня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов оцінив ймовірність обміну Медведчука на українських громадян, утримуваних у російських в'язницях. "Рішення про обмін приймає президент України. Я думаю, якщо буде така можливість, - ми охоче це зробимо", - зазначив він.

Прокурори та адвокати оскаржили обраний Медведчук запобіжний захід. Прокурори наполягають на застосуванні до нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн 930 грн.

Наразі “тітушки” стоять в оточенні спецпризначенців у шоломах, а представники патріотичних сил відійшли на іншу сторону заїзду до суду.

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Автор: Дмитро Хилюк