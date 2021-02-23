Найспокійнішим виявився Подільський район.

Правоохоронці, за результатами проведеної роботи 2020 року, склали список найбільш кримінальних районів Києва, констатувавши зниження рівня злочинності на 28,4% у порівнянні з 2019 роком.

Про це повідомляє Вечірній Київ.

Перше місце у рейтингу посідає Шевченківський район (4634 злочини: 12 вбивств і 2 зґвалтування). На другому – Дніпровський район (3939 злочинів: 5 вбивств, розбійні напади та 2 зґвалтування), на третьому – Солом’янський район (3860 злочинів, найбільше – крадіжок і розбоїв).

Читайте такожВ Одесі прихильники Стерненка заблокували суд і не дають вивезти його в СІЗО (фото, відео)

Четверте місце займає Оболонський район (3524 злочини: 2 випадки зґвалтування, 8 вбивств та 1636 крадіжки), 5-те – Деснянський район (3022 злочини: 12 вбивств та 2 зґвалтування).

На шостому – Дарницький район (2999 злочинів: 6 убивств і одне зґвалтування). Сьома позиція – Святошинський район (2884 злочини: 4 вбивства, розбої та одне зґвалтування).

На восьмому – Печерський район (2537 злочинів: лише розбої та крадіжки).

На дев’ятому – Голосіївський район (2317 злочини: 5 зґвалтувань і 11 вбивств).

Найспокійнішим виявився Подільський район (2106 злочинів: 5 вбивств та найменше серед усіх вище перелічених районів випадків розбійних нападів).

За словами правоохоронців, крадіжок найбільше у Дніпровському районі, вбивств – у Шевченківському, Деснянському та Голосіївському, розбоїв – у Святошинському районі. Найбільше зґвалтувань у Голосіївському районі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН