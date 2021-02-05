Жінка не стала добиватись правди, просто забрала сина додому.

Через півроку перебування в спецінтернаті мати не впізнала свого сина – 8-річного Захара з обмеженими можливостями. Хлопчика вивели схудлим, виснаженим, та з ознаками насильства.

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Зазначається, що через карантин, відвідувати хлопця було заборонено.

«Мама не стала добиватись правди, просто забрала сина додому, але має фото та відео як він виглядав», - говориться в сюжеті.

Вікторія – мама-одиначка: окрім Захара у неї ще один син. Обидва хлопчики - з обмеженими можливостями.

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Автор: УНІАН