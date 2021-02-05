Через півроку перебування в спецінтернаті мати не впізнала свого сина – 8-річного Захара з обмеженими можливостями. Хлопчика вивели схудлим, виснаженим, та з ознаками насильства.
Читайте такожНе вміє ні говорити, ні ходити та важить 9 кілограмів у 15 років: у Кривому Розі матір морила голодом доньку (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Зазначається, що через карантин, відвідувати хлопця було заборонено.
«Мама не стала добиватись правди, просто забрала сина додому, але має фото та відео як він виглядав», - говориться в сюжеті.
Вікторія – мама-одиначка: окрім Захара у неї ще один син. Обидва хлопчики - з обмеженими можливостями.
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