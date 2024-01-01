Соціолог заявив, що можна говорити, що перемога, яка повинна влаштувати всіх - це відновлення кордонів 1991 року.

Керівник соціологічної служби "Рейтинг" Олексій Антипович підкреслив, що для 15-20% українців перемогою у війні з Росією є встановлення тризуба на Кремлі.

Він заявив в інтерв'ю BBC Україна, що для більшості, а саме 50-60%, це все ж вихід на кордони 1991 року.

"Якщо ми говоримо про якісь компроміси, наприклад, що в результаті якихось торгів на переговорах ми віддамо "ЛДНР" або Крим, адже будь-яка війна все одно завершується переговорами, - це якась дуже невелика частка суспільства, яка буде на це готова", - сказав Антипович.

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Соціолог стверджує, що якщо до такого кроку будуть закликати влади країни, то кількість громадян, які можуть погодитися з цим, зросте.

"Але все одно більшість буде говорити, що ми не відвоювали свою територію. Тому можна говорити, що перемога, яка повинна влаштувати всіх - це відновлення кордонів 1991 року", - підкреслив глава соціологічної групи "Рейтинг".

Опитування українців - деталі

Більше половини українців (58%) вірять, що Україна здобуде перемогу у війні в короткостроковій перспективі. Про це йдеться в результатах соціологічного опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.

Зазначається, що віра в перемогу продовжує об'єднувати абсолютну більшість українців (88%), причому 63% з них вірять у перемогу однозначно.

Сумнівається в перемозі лише 5% опитаних. Водночас, порівняно з груднем 2022 року, дещо змінилося співвідношення між тими, хто в перемогу вірить безумовно (було 78%, стало 63%), і тими, хто швидше вірить у перемогу (у грудні 2022 року таких було 15%, а стало 25%).

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