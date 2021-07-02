Колишній радник міністра оборони України Юрій Бірюков написав, що курсанткам ЗСУ, які пройдуть "коробкою" Хрещатиком, вже видали напівчеревики на шнурівці замість туфель.

Міністр оборони України Андрій Таран запевнив, що жінки-військовослужбовці маршируватимуть на параді до Дня Незалежності в іншому взутті, а не на високих підборах, як під час репетиції.

Про це передає народний депутат від фракції "Слуга народу" Марина Бардіна на своїй сторінці в Facebook.

"Поговорили з міністром оборони про підготовку параду і вчорашні підбори. Взуття на параді буде іншим - міністр показав картинку. Крім того, домовились разом попрацювати над становленням рівності в ЗСУ і підтримкою жінок на службі - перші три законопроекти вже зареєстровані. Далі - належне речове забезпечення жінок і відповідна нормативна база", - зазначила депутат.

Водночас, як повідомили в Міністерстві оборони, Таран заявив під час зустрічі з Головнокомандувачем Збройних Сил України Русланом Хомчаком, що може бути зроблена експериментальна модель для параду.

"Мені навіть не дали можливість відповісти народним депутатам від певної політичної сили. Я розцінюю цю зустріч як можливість розповісти правду. Будемо вважати, ми провели такий експеримент, визначили що йти в туфлях жінкам-військовослужбовцям на параді не зручно, вони зіб’ють ноги, то може ми вийдемо з того, що для жінок військовослужбовців оптимальним буде таки берці, тобто в польовій формі?", - зазначив міністр.

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Водночас Хомчак повідомив, що, згідно проведеного сьогодні опитування 99 відсотків присутніх дівчат виступили за те, щоб піти в парадній формі.

"Таке рішення прийнято, тому що навчальні заклади всі йдуть в парадній формі. Бойові частини – в бойовій формі. Тому я думаю, краще б нам подумати, обсудити питання зараз тут з дівчатами, почути, скажемо так, зворотню сторону", - сказав він.

"Ми можемо зробити експериментальну модель саме для Параду на честь 30-річчя Незалежності. Вони її випробують, практично, а потім будемо приймати рішення щодо впровадження", - додав Таран.

Водночас на своїй сторінці у Facebook колишній радник міністра оборони України Юрій Бірюков написав, що курсанткам ЗСУ, які пройдуть «коробкою» Хрещатиком, вже видали напівчеревики на шнурівці замість туфель.

"Так ось. Прийшла інформація від дівчат, які готуються до параду, передавали подяку. Бо сьогодні там було все керівництво Міністерства оборони, Генерального штабу і командування Сухопутних військ. Від зірок на погонах рябіло в очах. У курсанток забрали туфлі і видали напівчеревики на шнурівці. Такі справи" » - написав він.

Скандал через підбори для жінок-військових: подробиці

Напередодні в мережі розгорівся скандал навколо участі жінок-військових у параді на підборах замість берців.

Користувачі соцмереж назвали ідею "трешем" і заявили, що це перетворить парад на "фарс".

Наступного ранку депутати Верховної Ради вручили міністру оборони підбори на знак протесту.

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Автори: Денис Прядко, Леся Лещенко