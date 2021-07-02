Раніше на сайті Міноборони з’явилась інформація про участь жінок у військовому параді на підборах замість берців.

Заступник голови Верховної Ради України Олена Кондратюк вимагає провести службове розслідування у Міністерстві оборони стосовно ситуації щодо участі жінок на параді на підборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кондратюк заявила сьогодні на засіданні парламенту.

Вона зазначила, що у ЗСУ мають з повагою ставитися до жінок-військових.

За словами Кондратюк, сьогодні у ЗСУ служить понад 31 тисяча жінок. З них — понад 4 тисячі 100 є офіцерами, а статус учасниць бойових дій отримали понад 13,5 тисячі жінок.

Вона підкреслила, що багато жінок надихнулися бажанням служити в ЗСУ.

“І як можна паплюжити цю просту ідею натхнення — це провести парад військовий до 30-річчя нашої незалежності, де військові жінки мають крокувати на підборах”, - зазначила Кондратюк.

Вона додала: “Цей лютий треш ми побачили на сайти Міністерства оборони. Пане міністр, ви так наближаєте нашу армію до стандартів НАТО?”

Заступник голови ВР закликала міністра оборони провести службове розслідування і “доповісти суспільству, хто ухвалив таке рішення, відзвітувати, скільки коштів було витрачено на закупівлю цього взуття з наших податків, і хто понесе матеріальну відповідальність за це”.

Вона зазначила, що також мають бути публічні вибачення за таке “приниження жінок”.

Біля трибуни її підтримали близько 20 народних депутатів.

Жінки – народні депутати України із фракції «Європейської солідарності» принесли міністру оборони Андрію Тарану в урядову ложу червоні туфлі на високих підборах.

Що сталося

У четвер, 1 липня, в мережі розгорівся скандал довкола участі жінок-військових у параді на підборах замість берців. Фотографії підготовки опублікувало на своїй сторінці Міноборони.

Жінки крокуватимуть Хрещатиком у туфлях разом з іншими підрозділами – в рамках військового параду з нагоди 30-річчя Незалежності. На підготовку дали три місяці.

Користувачі соцмереж назвали ідею «трешом» і заявили, що це перетворить парад на «фарс».

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Автор: Надя Пришляк