Олексій Арестович зазначив, що парадну форму для жінок-військових змінили ще в 2017 році

Гучний скандал розгорівся через туфлі на підборах для жінок-військових, в яких вони повинні марширувати на параді до Дня Незалежності України. Таке взуття передбачене наказом Міністерства оборони ще в 2017 році.

Про це розповів радник української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович в Facebook.

"Підбори передбачені наказом Міністра оборони N606 від 20.11.2017 року як Взуття для парадно-вихідної жіночої форми одягу військовослужбовців. Рішення провести парад у парадно-вихідній формі замість польової-усне рішення начальника Генерального штабу, зафіксоване наказом командувача Сухопутними військами номер 453 від 22.06.21", - йдеться в повідомленні.

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При цьому він нагадав, що наказ про підбори до парадної форми був затверджений при тодішньому міністрі оборони Степані Полтораку і президентові Петру Порошенку.

За словами, Арестовича вартість взуття для жінок-військових склала в закупівлі без ПДВ 541 гривню.

Скандал через туфлі на підборах

У четвер, 1 липня, в мережі розгорівся скандал навколо участі жінок-військових у параді на підборах замість берців. Фотографії підготовки опублікувало на своїй сторінці Міноборони.

Жінки будуть крокувати Хрещатиком в туфлях разом з іншими підрозділами - в рамках військового параду з нагоди 30-річчя Незалежності. На підготовку дали три місяці.

Користувачі соцмереж назвали ідею "трешем" і заявили, що це перетворить парад на"фарс".

У п'ятницю, 2 липня, депутати Ради вручили Міністру оборони на знак протесту каблуки. Даний перфоманс не оцінили в "слузі народу". Євгенія Кравчук заявила, що доцільніше не вручати Міністру оборони туфлі, а працювати над поліпшенням забезпечення жінок-військовослужбовців.

У сухопутних військах Збройних сил України відреагували на скандал і заявили, що вже проводять перевірку.

Депутат Ради Марина Бардіна повідомила, що взуття на параді буде іншим. Йдеться про взуття на невисоких підборах, схожою на осінні боти.

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Автор: Анастасія Горбачова