Бійці КОРД затримали дебошира вдома у Броварах.

У Броварах 10 липня 53-річний чоловік хотів придбати спиртне у заборонений для цього час. Не отримавши бажаного, він схопив рушницю і розбив двері крамниці. Коли правоохоронці намагалися завадити зловмиснику, той відкрив по них вогонь.

Про це повідомили у прес-службі відомства.

У зв'язку з ситуацією, поліцейські разом з бійцями КОРД близько опівночі провели спецоперацію з затримки дебошира в нього вдома. Під час обшуку оселі правоохоронці вилучили рушницю, набої та гранату РГН із запалом до неї.

Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі за посягання на життя працівника правоохоронного органу.

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