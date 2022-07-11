Бійці затримали дебошира, який стріляв у поліцейського / фото Нацполіція

У Броварах 10 липня 53-річний чоловік хотів придбати спиртне у заборонений для цього час. Не отримавши бажаного, він схопив рушницю і розбив двері крамниці. Коли правоохоронці намагалися завадити зловмиснику, той відкрив по них вогонь.

Про це повідомили у прес-службі відомства.

У зв'язку з ситуацією, поліцейські разом з бійцями КОРД близько опівночі провели спецоперацію з затримки дебошира в нього вдома. Під час обшуку оселі правоохоронці вилучили рушницю, набої та гранату РГН із запалом до неї.

Чоловіка затримали в нього вдома / фото Нацполіція

Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі за посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Нагадаємо, у червні посадовець Генштабу влаштував стрілянину в спальному районі Києва. Він ледь не поцілив у дітей. Посадовця відсторонили від посади. Триває службове розслідування.

Вас також можуть зацікавити новини: