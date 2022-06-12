Інцидент стався у дворі одного з житлових комплексів столиці.

Чиновник Генерального штабу Збройних сил України, який у п'ятницю влаштував стрілянину в спальному районі Києва, вистрелив у бік дітей.

Про це повідомляє "Українська правда".

Інцидент потрапив у поле зору камери відеонагляду одного з житлових комплексів Києва. На кадрах видно, як чоловік у військовій формі, ймовірно перебуваючи у нетверезому стані, сперечається із охоронцями житлового комплексу, а потім виймає пістолет та несподівано стріляє вбік.

У соцмережах пишуть, що посадовець погрожував охоронцям та відвідувачам житлового комплексу в Києві після того, як потрапив там у ДТП.

Як зазначає УП, чиновник ГШ ледь не поцілив у дітей, які перебували біля під'їзду.

Видання також опублікувало відео фіналу історії стрілка з Генштабу. На кадрах видно, як чоловік в кайданках лежить на асфальті поблизу місця стрілянини. Навколо зібралися очевидці, поліціянти та військові.

Нагадаємо, що про цей інцидент повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він наголосив, що фігурант інциденту створив загрозу для життя та здоров'я дитини.

Посадовця відсторонили від посади. Триває службове розслідування. Однак Резніков не повідомив деталей та утримався від розкриття особистих даних стрілка.

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