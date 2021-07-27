Відповідно змінено рух громадського транспорту.

У центральній частині Києві обмежено рух транспорту у зв’язку з проведенням заходів із відзначення 1033-ї річниці Хрещення України-Русі.

Про це сьогодні зранку повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема з 06:00 перекрито рух на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі); на вулиці Михайлівській (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська); на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирської до Володимирського проїзду); на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі); на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Поштової площі); на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі); на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).

Також із 14:00 буде перекрито рух на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської); на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московської до площі Слави); на вулиці Лаврській (від площі Слави до вулиці Цитадельної); на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу); на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).

Відповідно змінено рух громадського транспорту. Також проведення заходів контролює велика кількість правоохоронців, які перевіряють перехожих, є спецтехніка.

З початку руху до 14:00 рух громадського транспорту буде організовано: автобус № 24 на ділянках від Національного музею історії України в II світовій війні до ст. м. "Арсенальна" та від залізничного вокзалу "Центральний" до ст. м. "Площа Льва Толстого"; автобус № 62 від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна"; автобус № 114 на ділянках від вул. Милославської до Поштової площі та від залізничного вокзалу "Центральний" до ст. м. "Площа Льва Толстого".

З 14:00 до закінчення заходів рух громадського транспорту буде організовано: тролейбус № 38 від ст. м. "Видубичі" до б-ру Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної); автобус № 24 від залізничного вокзалу "Центральний" до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського; автобус № 55 від Дарницької площі до вул. Генерала Алмазова за власним маршрутом, далі – б-р Лесі Українки – вул. Басейна, далі за власним маршрутом; автобус № 62 від Ботанічного саду до б-ру Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної); маршрутне таксі № 470 від вул. Ягідної до вул. Генерала Алмазова за власним маршрутом, далі – вул. Цитадельна – вул. Лаврська – Національний музею історії України у Другій світовій війні; маршрутне таксі № 520 від ст. м. "Либідська" до вул. Генерала Алмазова за власним маршрутом, далі – вул. Цитадельна – вул. Лаврська – Національний музею історії України у Другій світовій війні.

Відзначення 1033-ї річниці Хрещення України-Русі

Українська православна церква Московського патріархату анонсувала урочистості в Києві з нагоди Хрещення Русі 27-28 липня. Зокрема, 27 липня на Володимирській гірці відбудеться урочистий подячний молебень (початок о 13:00), після завершення молебну відбудеться Хресний хід до Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, де буде звершено всенічне бдіння. 28 липня відбудеться урочиста Божественна літургія на площі перед Успенським собором Лаври (9:00).

Урочистості запланувала також Православна церква України. Зокрема, 27 липня вірян запрошують на всенічне бдіння у Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі (початок о 16:45). Святкування продовжаться також 28 липня: о 8:30 запланована Божественна літургія у цьому ж соборі, об 11:00 - урочистості з нагоди свята продовжаться на Володимирській гірці, де проведуть молебень біля пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру.

Автор: Костянтин Гончаров