Синод Православної церкви України вирішив не проводити традиційну хресну ходу з нагоди Дня хрещення Русі-України через карантинні обмеження.
"У зв’язку з карантинними обмеженнями Священний Синод ухвалив рішення провести відзначення 1033-ліття Хрещення Руси-України 27-28 липня 2021 р. в м. Києві та єпархіях без організації паломництва та традиційного Хресного ходу – у такий же спосіб, як воно відбулося минулого року", - йдеться у повідомленні прес-служби ПЦУ.
Нагадаємо, минулого року ПЦУ теж через пандемію скасувала ходу до Дня Хрещення Русі-України.
Зазначимо, щороку 28 липня відзначають День Хрещення Русі-України. Це свято встановлено згідно з указом Президента від 25 липня 2008 року. Цього ж дня Православна церква вшановує пам’ять рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Русі.
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