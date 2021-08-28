Сотні поліцейських стежили за порядком.

У центрі Одеси пройшла публічна акція представників ЛГБТ та людей, які їх підтримують. Одночасно пройшла акція прихильників традиційних сімейних цінностей.

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку близько 200 осіб – представники ЛГБТ та люди, які прийшли їх підтримати, - зібралися біля колонади Воронцовського палацу. Вони повісили на неї великий райдужний банер та встановили поруч велике серце, прикрашене різнокольоровими стрічками. В ході мітингу, який проходив у форматі відкритого мікрофону, учасники акції ділилися своїми історіями.

Потім люди вишикувалися в колону та пройшли колоною по Приморському бульвару. Після завершення ходи прихильників ЛГБТ швидко розвезли автобусами.

Читайте такожВ Одесі на чоловіка напали через веселкову бандануВ той самий час біля мерії, на Думській площі, зібралися прихильники традиційних сімейних цінностей, зокрема представники організації "Традиція та порядок".

Представники організації є опонентами ЛГБТ-спільноти. Вони виступають за традиційні сімейні цінності. Вони організували свою ходу в один день з ЛГБТ-спільнотою, щоб донести свою точку зору про важливість збереження традицій та сімейних цінностей в українських сім'ях.

Учасники демонстрації несли банери з перекресленим райдужним прапором, який є символікою ЛГБТ-спільноти. На банерах англійською мовою було написано, що "ЛГБТ тут не раді", а також плакати з написами: "Папа, мама, я - традиційна православна сім'я".

Також на акціях були присутні сотні правоохоронців, які стежили за ситуацією, щоб не допустити зіткнень між представниками різних поглядів.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Одесі затримали групу людей, які збирали на пляжі "Аркадія" підписи проти Заходу ЛГБТ - спільноти.

Автор: Лариса Козова