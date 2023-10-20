Батьківських прав жінку не позбавлено.

У Чернігові суд вирішив відібрати доньку Анну-Марію у найстаршої матері України Валентини Підвербної. Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалив Новозаводський районний суд міста Чернігова.

Засідання відбулося у закритому режимі, у ньому брала участь Валентина Підвербна. Суд ухвалив рішення відібрати дитину без позбавлення жінки батьківських прав до досягнення дівчинкою 14-річного віку - до 23 лютого 2025 року. Тобто, теоретично заборони на зустрічі з донькою немає.

Як уточнили у міському центрі соціальних служб для дітей, сімʼї та молоді, дівчинка ще 4 місяці може перебувати у центрі соціально-психологічної реабілітації під Черніговом. А потім її подальшу долю вирішуватиме служба у справах дітей – це може бути опіка, патронатна родина тощо.

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Співрозмовниця УНІАН також уточнила, що у реабілітаційному центрі працює дуже професійний колектив і за майже пів року перебування там Анни-Марії вони змогли досягти значного прогресу в розвитку дівчинки. За її словами, дитина має хороший потенціал для подальшого розвитку, вона перебуває в психологічній і фізичній безпеці.

"Очевидна різниця між тим, що було 12 років і що досягнуто за останні пів року", - зазначила жінка.

Що відомо про скандал довкола найстаршої матері України та її доньки

Підвербна народила Анну-Марію у 2011 році після штучного запліднення. На той момент жінці було 66 років.

Цієї весни довкола найстаршої матері України розгорівся скандал – її 12-річна донька поскаржилася на знущання матері, побиття й булінг.

Підвербна обвинувачення відкинула й завила, що її доньку нібито хтось переконує публікувати дописи зі скаргами на неї.

Згодом виконком Чернігівської міськради ухвалив рішення забрати доньку у 78-річної матері. З того часу вона перебуває у центрі соціально-психологічної реабілітації під Черніговом.

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