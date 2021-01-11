Жінка написала заяву в поліцію щодо незаконного позбавлення її волі.

У центрі Чернівців адміністрація ресторану, що працював увечері 10 січня попри заборону у зв’язку з посиленням карантинних обмежень, відмовлялась випускати зі свого приміщення працівницю Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, яка прийшла до закладу з перевіркою.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі патрульної поліції Чернівецької області, вказана жінка спільно з патрульними у неділю ввечері проводила перевірку розважальних закладів на дотримання карантинних обмежень у зв’язку з початком дії локдауну.

У поліції зазначили, що чиновниця потрапила до ресторану на вулиці Івана Франка, 3, та телефоном повідомила патрульних, що в цей момент адміністрація закладу відмовляється її випустити з приміщення караоке, чим «позбавляє людину свободи, а також силою утримує її всередині».

Водночас жінка повідомила про цей інцидент на спецлінію «102», а згодом написала заяву правоохоронцям щодо незаконного позбавлення волі та дала пояснення поліції за цим фактом.

«На місце події прибула мобільна група Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, яка склала протокол за ч. 1 ст. 44-3 на адміністратора даного закладу. Спільними зусиллями та шляхом мирного діалогу власникам закладу пояснили, що клієнти повинні покинути приміщення. Працівники поліції особисто проконтролювали даний процес. Заклад зачинили», – зазначили у поліції.

Разом з тим, у соцмережах оприлюднили відеозапис, на якому видно, що ресторан «Соло» в Чернівцях працював попри локдаун. На відеозапис потрапили співробітники патрульної поліції, які увірвалися до ресторану. Водночас користувачі соцмереж повідомляють, що цей ресторан попри посилений карантин на своїй Instagram-сторінці розміщував світлини та відео з вечірки.

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Автор: Микола Кобилюк