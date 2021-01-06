Дипломат зазначив, що Україні є що розповісти світу.

Між Україною і Росією є суттєва різниця, яку можна висловити одним словом - "свобода".

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав Посол Нідерландів в Україні Єннес де Мол. Він зазначив, то Україні є, що розповісти світу.

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"Я вісім років працював у Росії. І мене всі запитують: "А яка різниця між Україною і РФ?». Я завжди кажу, що різниця величезна, і це одне слово – «свобода». Так, у вас легкий хаос, незрозуміло, що буде завтра. Ок. Але є свобода, радість, бажання змін, ініціатива. Бережіть, захищайте, розвивайте це", - зазначив дипломат.

Він розповів, що під час локдауну займався українською мовою і вивчав культуру нашої країни. "Про це не скажеш, коли я даю інтерв'ю російською, але я вклав у навчання багато сил, і тепер краще розумію вашу культуру, бачу її багатство. Що у нас знають про Україну? МН-17, може бути про спортсменів: Блохін, Шевченко, Бубка. Пам'ятають, що ми граємо з вами у футбол 13 червня в Амстердамі. Але я хочу, щоб люди знали і про групу Go-A, їхню пісню «Соловей», і про нову пісню, яка буде звучати на конкурсі «Євробачення». Хочу, щоб люди знали про вашу культуру і традиції. Україні є, що розповісти світу. Я живу в Печерському районі, з мого вікна видно величезний прапор біля пам'ятника Батьківщині-Матері. Він радує мене, я думаю, що у вас блискуче майбутнє і воно жовто-блакитних кольорів", - додав посол.

Читайте повну версію інтерв'ю на сайті УНІАН.

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Автор: Андрій Василюк